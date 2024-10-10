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Güneş'ten Kopan Plazma Topu Dünya'ya Ulaşacak, Auroralar Görülebilir

Güneş'ten Kopan Plazma Topu Dünya'ya Ulaşacak, Auroralar Görülebilir
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ABD'li yetkililer, Güneş'ten fırlayan ve saatte 4 milyon kilometre hızla ilerleyen dev plazma topunun Dünya'ya çarpmasının ardından auroraların görülebileceğini açıkladı. G4 seviyesinde bir jeomanyetik fırtına uyarısı yapıldı.

ABD'li yetkililer, Güneş'ten kopan dev bir plazma topu ve beraberindeki manyetik alanın Dünya'ya çarparak farklı yerlerden görülebilecek auroralara neden olabileceğini açıkladı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) Uzay Hava Tahmin Merkezi'nden Shawn Dahl, "Mevcut beklenti, fırtınanın sabah veya öğle saatlerinde, Doğu Zaman Dilimi'nde etkisini göstereceği ve bir sonraki güne kadar sürebileceği yönünde" dedi.

Güneş'ten fırlayan koronel kütle ejeksiyonu (CME), saatte 4 milyon kilometre hızla Dünya'ya doğru ilerliyor. Bu durum nedeniyle, yetkililer G4 seviyesinde bir jeomanyetik fırtına uyarısında bulundu. G4 seviyesi, en yüksek fırtına seviyesi olan G5'in bir altı. Ancak fırtınanın tam şiddeti, çarpma anına kadar netleşmeyecek. CME'ler Dünya'nın manyetosferine çarptığında, jeomanyetik fırtınalar oluşuyor. Bu fırtınalar, Dünya yörüngesindeki uyduları bozabilir ve radyo sinyalleri ile GPS sistemlerinde aksamalara neden olabilir. Ayrıca yine bu fırtınalar, elektrik şebekelerinde kesintilere yol açabilir.

Fırtınaların etkisiyle, yörüngedeki yaklaşık 5 bin uydunun seviyesinin yeniden ayarlanması gerektiği kaydedildi. Fırtınalar, iyonosferi genişleterek uyduların yavaşlamasına ve yörüngeden sapmalarına neden olabiliyor. Yetkililer, bu tür auroraların en iyi şekilde şehir ışıklarından uzak, karanlık bölgelerde gözlemlenebileceğini belirtiyor.

Dijital kameralar ve telefonlar, çıplak gözle görünmeyen auroraları görüntüleyebiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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