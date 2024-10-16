Güneş, Solar Maksimum Evresine Ulaştı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Güneş'in, 'Manyetik Güneş Döngüsü' adı verilen 11 yıllık solar döngüsünde, manyetik kutuplarının değiştiği 'solar maksimum' evresine ulaştığını açıkladı.

NASA'nın internet sitesine göre, NOAA, NASA ve uluslararası Güneş Döngüsü Tahmin Paneli'nin düzenlediği telekonferansta, Güneş'in 'solar maksimum' evresine ulaştığı belirtildi.

NASA Uzay Hava Durumu Programı Direktörü Jamie Favors, yaklaşık bir yıl daha süreceği tahmin edilen evrede, Güneş'in üzerinde leke oluşması gibi çeşitli aktivitelerde artış görüleceğinin öngörüldüğünü söyleyerek, bu artışın, yıldız hakkında yapılan araştırmalar için yeni fırsatlar oluşturacağını ve aynı zamanda Dünya ve Güneş Sistemi genelinde etkileri olacağını kaydetti.

NOAA Uzay Hava Durumu Operasyonları Direktörü Elsayed Talaat ise solar maksimum evresinin 11 yıllık mevcut Güneş döngüsünde gözlenen Güneş aktivitesinin zirvesi olduğu anlamına gelmediğini belirtti.