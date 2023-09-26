Guatemala'da Sel Felaketinde 6 Kişi Öldü, 12 Kişi Kayıp

Guatemala'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde 6 kişinin öldüğü, 12 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Yetkililer, sel riskine karşı halkın daha önce uyarıldığını belirtti.

GUATEMALA Guatemala'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde 6 kişinin öldüğü, 12 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Guatemala Afetleri Azaltma Ulusal Koordinasyonundan (CONRED) yapılan açıklamada, selde 1'i çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği aktarılırken, aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Basın toplantısında konuşan Guatemala yetkilileri, bölgedeki bazı evlerin selden etkilendiğini ifade ederek, halkın sel riskine karşı daha önce uyarıldığı bilgisini paylaştı.

İtfaiye yetkilileri, kayıp kişilere ilişkin arama-kurtarma çalışmalarının başlatılacağını kaydetti.