Guatemala'da devlet başkanlığı seçimleri başladı

Guatemala'da 4 yıl boyunca ülkeyi yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere seçimler başladı. Seçmenler, başkan yardımcısı, milletvekilleri ve belediye başkanlarını da seçecek. Anketlere göre, hiçbir adayın ilk turda yüzde 50 oy oranını aşması beklenmiyor.