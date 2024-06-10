GPGYD'nin Ev Sahipliğinde 2. İstişare Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşti

Kurucu Genel Başkan Sn. Kadir TUTUN' un önderliğinde " Başkanın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, katılımcıların tanışması, derneğin kurulmasının müjdelenmesi sektör temsilcilerinin ve paydaşlarının üyelik adımları ile devam etti.

Türkiye, son yıllarda artan göç hareketleriyle karşı karşıya kalırken, göç politikalarının etkinliği ve insan haklarına uyumu giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu bağlamda, Göç Politikaları Geliştirme ve Yönetim Derneği, ülkenin bu alandaki stratejilerini ve etkilerini değerlendirmek amacıyla önemli bir adım attı.

GPGYD; Türkiye'nin göç politikalarının analizini ve iyileştirilmesini hedefliyor. Göçmenlerin entegrasyonu, hakları ve toplum üzerindeki etkileri gibi konular detaylı bir şekilde ele alınacak.

Türkiye'nin uluslararası göç politikalarıyla ilgili farkındalığın artırılması ve daha insancıl bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiği konusunda önemli vurgular yapıldı. Ayrıca, göçmenlerin yaşadığı zorlukların azaltılması ve onlara daha iyi yaşam koşulları sağlanması için çözüm önerileri geliştirilecek.