Görme engelli Kuran kursu öğrencileri için sözlük

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kuran kurslarında din eğitimi alan engelli bireyler için hazırlanan 'Güncel Türk İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü'nün tanıtımını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlıkta düzenlenen 'Güncel Türk İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü' tanıtım programına katıldı. Erbaş, engelli bireylerin camilere, kurslara rahatlıkla ulaşabilmesi için şartların uygun hale getirildiğini belirterek, "Kur'an-ı Kerim'i okuyabilecekleri, ibadetler için gereken bilgi ve becerileri kazanabilecekleri kurslar düzenliyoruz. Bu alanda istihdam edilecek görevlilerimizin eğitimlerine de özel bir önem veriyoruz. Personelimize yönelik eğitici eğitimleri, sertifika programları, hizmet içi eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Eğitim faaliyetlerinin standartlarının geliştirilmesi amacıyla engellilerin ilgi, ihtiyaç, beklenti ve özelliklerini dikkate alan bir yaklaşımla muhtelif ders materyalleri hazırlıyoruz" dedi.

'İŞİTME ENGELLİLERİN ZİHİN DÜNYALARINA HİTAP EDECEK'

Erbaş, engelli bireyler için oluşturulan Kuran kursu sınıflarında her yıl yaklaşık 1000-1500 civarı işitme engelli vatandaşın din eğitimi aldığını belirtti. Erbaş, engelli vatandaşlara yönelik hizmet alanlarından birinin de yayıncılık olduğunu, bu kapsamda 'Güncel Türk İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü'nü hazırladıklarını söyledi. Söz konusu öğretim programının daha iyi anlaşılması için güncel bir sözlüğe ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Erbaş, "Başkanlığımız tarafından 2013 yılında basılmış olan 'İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü', işitme engelliler, işaret dili tercümanları, özel eğitim öğretmenleri, akademisyenler ve bu alanda görev yapan Kur'an kursu öğreticilerinden oluşan bir komisyon tarafından büyük emeklerle güncellenerek yeniden basılmıştır. İşitme engellilerin zihin dünyalarına hitap edecek nitelikte yalın ve sade bir dil ile hazırlanmış kıymetli bir eserdir. Bununla birlikte engelsiz.diyanet.gov.tr adıyla bir internet sitesi de hazırlanmıştır. Engelli kardeşlerimiz, sözlükte yer alan kavramların videolarına buradan erişebileceklerdir" ifadelerini kullandı.

Erbaş, İşitme Engellilere Özel Temel Dini Bilgiler kitabının da hazırlık çalışmalarına başladıklarını kaydetti. Erbaş, konuşmasının ardından sözlükte sayfaların altında yer alan karekodu okutarak uygulamalı bir şekilde yönlendirildiği sayfadaki videoları izledi. Sahneye büyük bir karekod yansıtılarak katılımcıların 'Engelsiz Diyanet' isimli Youtube kanalına yönlendirilmesi sağlandı.

Görüntü dökümü:

- Ali Erbaş'ın konuşması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Doğa Başak ÖZTÜRK- Celal ATALAY/ANKARA,