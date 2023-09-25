Golden Gate Köprüsü'nün Yanındaki Uçurumdan Düşen Kişi Helikopterle Kurtarıldı

ABD'de Golden Gate Köprüsü'nün yanındaki uçurumdan düşen bir kişi, helikopter yardımı ile kurtarıldı.

ABD'nin California eyaletinde yer alan San Francisco kentinde yürüyüş yapan bir kişi, ünlü Golden Gate Köprüsü'nün yakınındaki Sea Cliff Mahallesi'nde uçurumdan düştü. Yapılan ihbar üzerine San Francisco İtfaiye Departmanı ve California Otoyol Devriyesi Golden Gate Bölümü Hava Operasyonları birimi harekete geçti. Uçurumdan düşen kişi, helikopter yardımı ile kurtarılarak tedavi için hastaneye kaldırıldı. - SAN FRANCISCO