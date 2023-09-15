Gölde yüzen çocuklara timsah saldırdı aileler çocuklarını zor kurtardı

Teksas'taki Huntsville Eyalet Parkı'nda dev bir timsah çocuklara yaklaştı. Ebeveynlerin hızlı tepkisi çocukları timsaha yem olmaktan kurtardı. Polis, bölgeyi kapattı ve Teksas Parklar ve Vahşi Yaşam Departmanı timsahların yakınına yaklaşılmaması gerektiğini hatırlattı.

Devasa bir timsah, Texas'ın Huntsville Eyalet Parkı'ndaki bir grup çocuk yüzücüye yaklaştı. Anne ve babalarının dikkati çocukları timsaha yem olmaktan kurtardı.

David Siljeg, Cumartesi günü Teksas'ın Huntsville Eyalet Parkı'ndaki bir grup çocuğa doğru hızla yüzen yaklaşık 12 fit uzunluğundaki timsahı videoya kaydetti.

Kameraman çocuklara doğru yüzen timsahın bir süre sonra bölgeyi terk edeceğini düşündü. Fakat timsah bir anda saldırı moduna geçiphızlanarak çocuklara doğru yüzmeye başladı.

Çocuklardan birinin ebeveyn olduğu tahmin dilen bir kadın çığlık atarak çocukları timsaha karşı uyardı. Başka bir kadın da elindeki nesne ile timsaha doğru koşarak uzaklaştırdı.

Çığlıkları duyan diğer anne ve babalar da suya doğru koşarak çocuklarını sudan çıkarmayı başardı.

Videonun sonunda, bölgede timsahların olduğu ve yüzmenin yasak olduğunu belirten tabelaların olduğu görüldü.

Olay yerine çağrılan polis, ekipleri timsahın görüldüğü bölgeyi kapattı.

Teksas Parklar ve Vahşi Yaşam Departmanı, timsahlara yem vermekten kaçınılmasını ve en az 10 metre uzak durulması gerektiği uyarısı yaptı.

Bu yıl içinde aynı bölgede meydan gelen timsah saldırılarında bir çok kişi kol ve bacaklarını kaybetti.