Gökçeada'da Meryem Ana Ayini Düzenlendi
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Hristiyanlar için kutsal sayılan Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü dolayısıyla Gökçeada'da ayin düzenlendi. Gökçeada ve yurt dışından gelen Hristiyan Ortodokslar, Agridia Kilisesi'nde bir araya geldi ve kilise girişinde mum yaktıktan sonra dua etti. Ayin sonrasında ise mezarlık ziyareti gerçekleştirildi.
Hristiyanlar için kutsal sayılan " Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" dolayısıyla Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde ayin düzenlendi.
Ayin dolayısıyla Gökçeada ve yurt dışından çok sayıda Hristiyan Ortodoks, Tepeköy köyündeki Agridia Kilisesi'nde bir araya geldi.
Ayin, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis yönetiminde gerçekleştirildi.
Kilise girişinde mum yakan katılımcılar, dua etti.
Duanın ardından despot papazlar ve katılımcılar, mezarlık ziyaretinde bulundu.