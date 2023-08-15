Gökçeada'da Meryem Ana Ayini Düzenlendi

Hristiyanlar için kutsal sayılan Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü dolayısıyla Gökçeada'da ayin düzenlendi. Gökçeada ve yurt dışından gelen Hristiyan Ortodokslar, Agridia Kilisesi'nde bir araya geldi ve kilise girişinde mum yaktıktan sonra dua etti. Ayin sonrasında ise mezarlık ziyareti gerçekleştirildi.