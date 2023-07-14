GKRY, İran hücresinin İsrailli iş insanlarına saldırı planladığını doğruladı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İran Devrim Muhafızları ile ilişkili bir hücrenin İsrailli iş insanlarına saldırı planladığına dair Mossad'ın iddialarını doğruladı. GKRY yetkilileri, İran vatandaşı Yusuf Şehabez Abbas Alilu'nun eylemlerini takip ettikten sonra saldırı planlarını tespit ettiklerini belirtti. Alilu, KKTC makamları tarafından potansiyel güvenlik riski olarak değerlendirilerek sınır dışı edildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), yürüttükleri soruşturmanın, İran Devrim Muhafızları ile ilişkili bir hücrenin İsrailli iş insanlarına saldırı planladığına yönelik İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın iddialarını desteklediğini açıkladı.

AP'ye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkili, "dost istihbarat servislerinden" aldıkları bilgileri takip ederek, İran vatandaşı Yusuf Şehabez Abbas Alilu isimli kişiyi takip ettiklerini belirtti.

Alilu'nun eylemlerini takip ettikten sonra İsrailli iş insanlarına yönelik saldırı planlarını tespit ettiklerini aktaran yetkili, en az 1 kişinin "saldırı listesinde" olduğunu kaydetti.

Yetkili, Alilu'nun öncelikle kendisine bir üs kurmak ve saflarına başkalarına katmak istediğini ifade ederek, KKTC makamlarının, bu kişiyi "potansiyel güvenlik riski" olduğu gerekçesiyle İran'a sınır dışı ettiğini dile getirdi.

Mossad, Aliu'yu sorgulamıştı

Mossad'dan 30 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, GKRY'de İsrailli iş insanlarına saldırı planlayan Yusuf Şehabez Abbas Alilu isimli kişi liderliğinde bir İran hücresinin ortaya çıkarıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, İran Devrim Muhafızları ile ilişkili hücrenin başı Alilu'nun, GKRY'ye geçmeden önce İran'da sorguya çekildiği ve saldırı planının detaylarını itiraf ettiği ifade edilmişti.

GKRY'deki güvenlik güçlerine saldırı planının iletildiği ve bu şekilde hücrenin çökertildiği aktarılan açıklamada, hücrenin, İran Devrim Muhafızlarından talimat ve silah aldığı bilgisi verilmişti.