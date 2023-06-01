GKRY'de eski Çite Metropoliti Hrisostomos cinsel istismar suçundan 1 yıl hapse mahkum edildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) eski Çite (Kiti) Metropoliti Hrisostomos, görev yaptığı 1981'de, o dönemde 16 yaşında olan bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 1 yıl hapse mahkum edildi, cezası ertelendi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) eski Çite (Kiti) Metropoliti Hrisostomos, görev yaptığı 1981'de, o dönemde 16 yaşında olan bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 1 yıl hapse mahkum edildi, cezası ertelendi.

Rum basınında yer alan haberler ve adli kaynaklara göre, Larnaka'ya bağlı Çite bölgesinin 84 yaşındaki eski Rum Ortadoks Kilisesi Metropoliti Hrisostomos, görev yaptığı dönemde 16 yaşındaki kıza cinsel istismar suçu işlediği gerekçesiyle 42 yıl sonra yargılandığı Larnaka Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, sanığın savunmasında öne sürdüğü yaşlı ve kronik hastalıkları bulunduğu yönündeki argümanlar ile olayın üzerinden geçen 42 yılı dikkate alarak Hrisostomos'un 1 yıllık hapis cezasını erteledi.

Mahkeme kararı kadın dayanışma örgütleri tarafından tepkiyle karşılandı. Mahkeme çıkışı Hrisostomos'a bazı protestocuların "Kaç kadına daha saldırıda bulundun. Tecavüzcü." şeklinde tepki gösterdikleri bildirildi.

Bugün 58 yaşında olan adı açıklanmayan davacı kadın, Rum basınına verdiği beyanatta, "O yıllarda çocuktum. Beni istismar etti. Hiçbir şey bilmiyordum, tiksindim. Bana saldıranın sadece Hristostomos değil, tüm piskoposluk olduğunu hissettim. Tüm herkes bu olayı biliyordu. Ailem dahi şikayetçi olmamı istemedi. Ancak hakkımı aramaktan geri durmadım. Bunca yıl olsa bile hakkımı aramaktan geri durmadığım için adalet yerini buldu diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Olay, mağdurun 2021'de savcılığa suç duyurusunda bulunarak 1981'de babasının hayatını kaybetmesinin ardından maddi yardım almak üzere gittiği kilisede, o dönemde Çite Metropoliti olan Hrisostomos'un 5. görüşmelerinde kendisini ofisine çağırdıktan sonra kapıyı kilitleyerek saldırdığını iddia etmesiyle mahkemeye taşınmıştı.

Larnaka Ceza Mahkemesi, 2021'de verdiği kararda mağdurun çelişkili ifadelerini gerekçe göstererek Hrisostomos'u beraat ettirmişti.

Öte yandan GKRY'de İngilizce yayın yapan Philenews'in internet sitesinde yer alan haberde, 45 yıl boyunca Çite'deki kilisede metropolitlik dahil çeşitli pozisyonlarda görev yapan Hrisostomos'un, 1980'li yıllarda çok sayıda kadına karşı cinsel saldırı suçu işlediğinin değerlendirildiği belirtildi.

Haberde, bugüne kadar 6 kadının Hrisostomos hakkında güvenlik güçlerine benzer ihbarlarda bulunduğu kaydedilirken, kadın dayanışma örgütlerine göre yaşlı din adamı 8 kadına karşı benzer suçlar işledi.

Güney Kıbrıs'taki kadın örgüt ve kuruluşları, Hrisostomos'un 1 yıl hapis cezası almasının ardından, geçmişte kilise tarafından verilmiş tüm ünvan ve sıfatlarının geri alınmasını istedi.

Rum basınına göre, Ortodoks Kilisesi'nin yaşamın birçok alanında etkili olduğu Güney Kıbrıs'ta ilk defa yüksek rütbeli bir Hristiyan din adamı cinsel istismar suçundan mahkum edildi.