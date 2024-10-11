Gisele Pelicot davası: Tecavüz görüntüleri mahkemede gösterildi

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Avignon'daki mahkeme salonunda duvarların yüksek noktalarına asılı üç televizyon açıldığında ani bir sessizlik oldu. İnsanların kendini hazırladığı hissedilebiliyordu.

Akıl almaz uyuşturma ve tecavüz iddialarının ele alındığı, kasvetli davada Dominique Pelicot'un, eşi tecavüze uğrarken yaptığı çekimlerin daha fazlasını izleme zamanıydı.

Pelicot'un 10 yıl süreyle çekip, "Taciz" adını verdiği harici diskte sakladığı videolar eski eşi Gisele'e yönelik tecavüz ve cinsel saldırıları belgeliyor.

50 erkek, eski eşinin uyuşturucu ilaçlarla bayılttığı kadına, çiftin kendi yatağında tecavüz etmekle suçlanıyor.

Şu an 72 yaşında olan Gisele Pelicot, başına gelenlerin Fransız kamuoyuna açıklanabilmesi için, isminin gizli kalması hakkından vazgeçti. Avukatları, işlenen suçlara ait görüntülerin mahkemede gösterilebilmesi için mücadele verdi.

Yargıç daha önce duruşmayı izleyenlere "hassas yapıdakilerin" salonu terk edebileceğini söylese de, Gisele Pelicot'un savunma ekibi, birçok kişinin kalıp "tecavüze doğrudan bakmayı" tercih ettiğini belitti

Eski eşinin internette bulup, eve getirdiği erkeklerin bir çoğu yaptıklarının tecavüz olduğuna inanmadıklarında ısrar etti.

Dominique Peliot, omuzları düşük bir halde cam bir bölmenin ardında oturdu. Beyaz saçları düzgünce kesilmişti ve ekranı görmemek için sol elini kapatmıştı.

Gisele Pelicot ise, salonun diğer yanında, başını duvara yaslamış bir şekilde oturuyor, ara ara da gözlerini kapatıyordu. Yüzünde boş, okunması pek mümkün olmayan bri ifade vardı.

Ekranda, kısa boylu, soluk benizli bir adam üzerinde sadece mavi iç çamaşırı ve siyah çoraplarla bir yatağa yaklaşırken görülüyordu.

Adamı takip eden kamera sallanırken, arkasında, sol tarafta, toplanmış beyaz çarşafın üzerinde, neredeyse tamamen çıplak bir kadın yatıyordu. Sonra da hiçbir kurgulama ya da yüz kapatma girişimi olmayan videodaki cinsel ilişki başladı.

Videonun ilerleyen kısımlarında kadının horladığı açıkça duyulabiliyordu.

Dominique Pelicot her iki elini de kulaklarına koymuştu. Yıllarca eşinin yediklerine ve içtiklerine bilincini kaybetmesine neden olan anksiyete ilaçları koymuş ve sağlığına da büyük zarar vermişti.

Gisele Pelicot'un ısrarıyla gösterilen bu ve diğer videolar, savcılığın iddianamesindeki en önemli unsurlardan.

Savcılar, Pelicot'un internetten bulup, Fransa'nın güneyindeki Avignon kenti yakınlarındaki Mazan köyüne davet ettiği erkeklerin, Gisele Pelicot'un bilincinin yerinde olmadığını biliyor olmaları gerektiğini söylüyor.

Bu şekilde de, Gisele Pelicot'un bir tür seks oyununda uyuma takliti yapan, rızası bulunan bir partner olmadığını anlamış olamaları gerektiğini, yani niyetlerinin aslında tecavüz olduğunu vurguluyorlar.

Ancak savunma avukatları ve müvekkilleri bu teze karşı çıkıyor.

Bahsettiğimiz videoda görünen ve mahkemede adı Vincent C. olarak açıklanan erkek, 43 yaşındaki bir marangoz.

Salonun arka tarafındaki farklı bir bölmede yargıç karşısına çıkan Vincent C. başı öne eğik bir halde, ekrandan uzaklara bakıyor.

Büyük, beyaz bıyıklı Başyargıç Roger Arata "Suçlandığınız ağır tecavüze dair gerçekleri gördünüz mü?" diye sorduğunda Vincent C. "Hayır" dedi.

Duraklayarak yaptığı açıklamada, Dominique Pelicot eşinin bir seks oyunundaki rıza gösteren bir partner olduğunu söylediği için, bu konuda çok fazla düşünmediğini söyledi.

Bu noktada Gisele Pelicot "Daha fazla bu adama dayanamıyorum" diyerek mahkeme salonunu kısa bir süre terk etti.

Vincent C. yaşadıklarının "garip" olduğunu kabul etti ve diğer çiftlerle yaptıklarına benzemediğini söyledi. Ama yine de "Kendi kendime burada yolunda gitmeyen bir şey var demedim. O anlarda pek başka bir şey düşünmüyorum" diye de ekledi.

Vincent C. annesiyle ve avukatlarıyla konuşmasından ve davanın seyrini görmesinden sonra yasaları, tecavüzü ve yaptıklarının ağırlığını daha iyi anladığını da söyledi.

"Olayların nasıl geliştiği bana anlatıldığı için evet, yaptıklarım tecavüz anlamına geliyor."

Yargıç "Gisele Pelicot'un yaptıklarınızın kurbanı olduğunun farkında mısınız?" diye sorunca da "Evet" dedi.

Dominique Pelicot yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti.

Mahkeme salonunun dışında bir diğer zanlının avukatı Paul- Roger Gontard, Pelicot ve diğerleri arasında şöyle bir ayrım yaptı;

"Dominique Pelicot'ın diğer 50 erkeği de buraya sürükleyerek sorumluluğunu hafifletmeye çalıştığı açık. Burada kurban Gisele. Soruysa, diğerlerinin suç ortaklığı mı yaptılar, yoksa kandırıldılar mı?

Zanlılardan bazıları tecavüz suçlamasını kabul ederken, diğerleri yatak odasında Gisele Pelicot ile konuştuklarını ve temas kurduklarını iddia ediyor.

Avukat Gontard "Yani bu davada gri alanlar var" diyor ve videoların Pelicot'un kendisi tarafından montajlandığını, savunmanın işine yarayabilecek kanıtların potansiyel olarak çıkarılmış olabileceğini vurguluyor.

"Görüntülerde nelerin kalacağını kendisi belirledi. Çekimleri kendisi seçti. Ancak bu sizi aldatmasın. Herkes çok manipulatif biri olduğunu söylüyor.

"Zanlıların çoğu, bunun çiftle birlikte yaptıkları bir sefahat projesi olduğunu düşündü. Daha sonraysa, aslında kocanın tasarladığı şeytani bir plan olduğunu fark ettiler.

“Bugünkü soruysa, bir şeylerin ters oldunu ne zaman fark ettikleri? Bu zanlıdan zanlıya değişiyor. Sıklıkla neden orayı terk etmediler diye soruluyor. Çıplakken ve kamera çekiyorken, net bir şekilde baskın olan bir karakterle yüzleşildiğinde çekip, gitmek o kadar basit değil."

Mahkeme salonuna 10 dakika sürüş mesafesine, Avignon'un bir dış mahallesindeki küçük bir evde, mahkemede ifadesini tamamlamış olan bir başka zanlı, adının açıklanmaması koşuluyla BBC'yle konuşmayı kabul etti.

Hemşirelik yapan zanlı, kendisini Dominique Pelicot'ın kurbanı olarak tanımladı.

"Dehşet içindeydim. Elinde bir araca dönüşmüştüm. Bana 'yap bunu' diyen oydu. Kendi kendime bu adamın normal olmadığını, psikopat olduğunu döşündüm. Bu bir baskın, tuzak, beni bu evde öldürecek diye düşündüm" dedi.

Zanlı ayrıca Gisele Pelicot'un "basit dokunuşlara tepki verdiğini, kendisini koordine hareketlerle kaşıdığıı" iddia etti ve bu durumun aslında uyanık olduğunu ve uyuma taklidi yaptığını düşündürttüğünü söyledi.

Sorumluluktan kaçmak için kendisini bir kurban gibi göstermeye çalıştırdığını söyleyerek karşı çıktığımda, böyle olmadığında ısrar etti.

Sık sık da davanın görülme şekline kızıp, "sahte feministleri" ve medyanın oluşturduğu "histeriyi" suçladı.

Kararlı bir şekilde konuşan ama ara ara da ağlayan zanlı, tecavüzcü olmadığında ısrar etti. Ancak "Bu davada asla masum görülmeyeceğim. Bu vicdan azabını daima taşıyacağım. Bunu biliyorum" diye de ekledi.

Avignon'daki davanın daha sürmesi ve kararın yılbaşından önce çıkması bekleniyor.

Şu ana dek zanlıların sadece yarısı ifadeye çağırıldı. Buna karşın, davada Gisele Pelicot'un kadar maruz kaldığı dehşet en kirli detaylarına kadar şimdiden gözler önüne serildi. Ayrıca, mahrem kalma hakkını reddederek gösterdiği büyük cesaret de.

Zanlıların birçoğu yanlış yaptıklarını kabul etti. Hatta Vincent C. mahkemede Gisele Pelicot'tan özür diledi. Ancak aynı zamanda niyetleri bu olmadığı için, tecavüzden suçlu bulunmamalar gerektiğinde de ısrar ettiler.