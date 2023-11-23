Girit Adası'nda Su Sorunu: Barajlardaki Doluluk Oranı Büyük Düşüş Yaşandı

Girit Adası'nda barajlardaki doluluk oranında yaşanan büyük düşüş nedeniyle Ada'ya sadece 5 hafta yetecek kadar su kaldığı kaydedildi. Turizm nedeniyle yaz aylarında nüfusunda artış olan Ada'da bu yıl yağışların az olması nedeniyle su sorunu yaşanıyor ve Yunan yetkililer de çözüm için Ada'nın sular idaresini yeniden yapılandırmayı planlıyor.

Girit Adası'nda barajlardaki doluluk oranında yaşanan büyük düşüş nedeniyle Ada'ya sadece 5 hafta yetecek kadar su kaldığı kaydedildi.

Ta Nea gazetesinin haberine göre, Ada'daki barajların doluluk oranı yüzde 70 düştü.

Yılbaşına kadar yağış olmaması halinde, barajlarda Ada'ya sadece 5 hafta yetecek kadar su kaldı.

Girit'te bulunan 13 barajdan doluluk oranı yüzde 16 ile en düşük olan Aposelemi Barajı'ndaki su miktarı 4 milyon metreküp olarak belirlendi. Barajın geçen yıl aynı dönemdeki su miktarı ise 15-17 milyon metreküptü.

Turizm nedeniyle yaz aylarında nüfusunda artış olan Ada'da bu yıl yağışların az olması nedeniyle su sorunu yaşanıyor ve Yunan yetkililer de çözüm için Ada'nın sular idaresini yeniden yapılandırmayı planlıyor.