Gine'de Darbe Yıl Dönümünde Gösteride 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Gine'de, 2021'de yapılan askeri darbenin yıl dönümünde muhalifler tarafından düzenlenen gösteride 4 kişi yaşamını yitirdi. Muhalif gruplar, geçiş hükümetinin gösterileri yasaklamasına rağmen eylemlerine devam ediyor.

Gine'de, 2021'de yapılan askeri darbenin yıl dönümünde muhalifler tarafından düzenlenen gösteride 4 kişi yaşamını yitirdi.

Muhalif parti ve sivil hareketlerden oluşan Forces Vives isimli muhalif hareketin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, pazartesi ve salı düzenlenen darbe karşıtı gösterilerde 4 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Muhalif gruplar, askerin yönetimi bir an evvel sivillere bırakması için yürüyüş çağrısında bulunmuş ancak güvenlik güçleriyle eylemciler karşı karşıya gelmiş ve iki grup arasında arbede yaşanmıştı.

Geçiş hükümetinin Cumhurbaşkanı Albay Mamady Doumbouya, Mayıs 2022 itibarıyla ülkede tüm gösterileri yasaklamıştı.

Muhalif gruplar, Haziran 2022'den bu yana düzenlenen gösterilerde güvenlik güçleri tarafından öldürülenlerin sayısının 30'a çıktığını belirtiyor.

Gine'de darbe

Siyasetin yanı sıra eğitim alanındaki kariyeri nedeniyle "profesör" lakabıyla anılan 84 yaşındaki Alpha Conde, 2010'dan 2021'e kadar cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

Conde, demokratik yollarla seçilen ilk cumhurbaşkanı olarak ülke tarihine geçmişti.

Üst üste 2 dönemden fazla cumhurbaşkanı adayı olmasına engel olan anayasa maddesini değiştiren Conde, Ekim 2020'de 3'üncü dönemine seçilmiş ancak 5 Eylül 2021'de Yarbay Mamady Doumbouya tarafından devrilmişti.

Doumbouya, 1 Ekim 2021'de düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.