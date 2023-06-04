Gine Bissau'da meclis seçimleri yapıldı
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Batı Afrika ülkelerinden Gine Bissau'da halk, meclis seçimleri için sandık başına gitti. Ülkede 900 bine yakın kayıtlı seçmen sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giderek 102 milletvekilinin seçilmesi için oy kullandı. Seçime, Gine ve Kabo Verde'nin Bağımsızlığı için Afrika Partisi (PAIGC) ile Demokratik Değişim Hareketinin (MADEM G-15) de aralarında bulunduğu 20 siyasi parti katıldı.
Batı Afrika ülkelerinden Gine Bissau'da halk, meclis seçimleri için sandık başına gitti.
Ulusal Seçim Komisyonuna göre, ülkede 900 bine yakın kayıtlı seçmen sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giderek 102 milletvekilinin seçilmesi için oy kullandı.
Seçime, Gine ve Kabo Verde'nin Bağımsızlığı için Afrika Partisi (PAIGC) ile Demokratik Değişim Hareketinin (MADEM G-15) de aralarında bulunduğu 20 siyasi parti katıldı.
Ülke genelindeki 3 bin 524 seçim bölgesinde oy verme işlemleri yerel saatle 17.00'de sona erdi.
Seçimleri izlemek için Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) 200'e yakın gözlemci görev yaptı.
Ülkede Şubat 2022'de başarısız darbe girişimi yaşanmıştı.
Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Mayıs 2022'de "yolsuzluk" ve "zayıf yönetim" gerekçesiyle meclisi feshetmişti.