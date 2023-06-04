Gine Bissau'da meclis seçimleri yapıldı

Batı Afrika ülkelerinden Gine Bissau'da halk, meclis seçimleri için sandık başına gitti. Ülkede 900 bine yakın kayıtlı seçmen sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giderek 102 milletvekilinin seçilmesi için oy kullandı. Seçime, Gine ve Kabo Verde'nin Bağımsızlığı için Afrika Partisi (PAIGC) ile Demokratik Değişim Hareketinin (MADEM G-15) de aralarında bulunduğu 20 siyasi parti katıldı.