Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo'dan Erdoğan'a tebrik mesajı

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Embalo, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği zafer dolayısıyla Erdoğan'ı içtenlikle kutladığını belirtti.

Seçim sonuçlarının Türk halkının Erdoğan'a olan güvenin bir göstergesi olduğunu ifade eden Embalo, "Kendisine barış, ilerleme ve refah dolu bir görev dönemi diliyorum." ifadesini kullandı.

Embalo, Türkiye ve Gine Bissau arasındaki ikili ilişkilerin yeni dönemde de güçlenerek devam edeceğini kaydetti.