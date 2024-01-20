Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda karşılandı
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 3 ekip arkadaşı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda karşılama töreniyle karşılandı. Gezeravcı, Türkçe olarak yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, vatan için canını veren şehitlere, devlete ve millete teşekkürlerini iletti ve istikbalin göklerde olduğunu belirtti.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 3 ekip arkadaşına, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda karşılama töreni yapıldı. Gezeravcı, İngilizce olarak uzay görevi ortaklarına ve ekip arkadaşlarına teşekkür ettikten sonra Türkçe olarak "Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, güçlü iradesiyle buraya adım atmamızı sağlayan devletimize ve imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir" dedi.