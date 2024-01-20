Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda karşılandı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 3 ekip arkadaşına, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda karşılama töreni yapıldı. Gezeravcı, İngilizce olarak uzay görevi ortaklarına ve ekip arkadaşlarına teşekkür ettikten sonra Türkçe olarak "Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, güçlü iradesiyle buraya adım atmamızı sağlayan devletimize ve imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya