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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ISS'ten Türk bayraklarıyla dolu Cupola Gözlemevi'nden fotoğraflar paylaştı

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Türk bayraklarıyla donattığı 7 pencereli Cupola Gözlemevi'nden çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) paylaşımlarına devam ediyor. Gezeravcı Türk bayraklarıyla donattığı 7 pencereli Cupola Gözlemevi'nden fotoğraflar paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Alper Gezeravcı Türkiye Uzay Dünya Haberler

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