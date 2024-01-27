Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ISS'ten Türk bayraklarıyla dolu Cupola Gözlemevi'nden fotoğraflar paylaştı
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Türk bayraklarıyla donattığı 7 pencereli Cupola Gözlemevi'nden çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) paylaşımlarına devam ediyor. Gezeravcı Türk bayraklarıyla donattığı 7 pencereli Cupola Gözlemevi'nden fotoğraflar paylaştı.