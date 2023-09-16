Gerede'de Orman Yangını Çıktı

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Zeyneller Yaylası'nda çıkan orman yangınına çok sayıda arazöz ve yangın söndürme personeli sevk edildi.

BOLU'nun Gerede ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme personeli sevk edildi.

Gerede ilçesine bağlı Zeyneller Yaylası'nda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangın söndürme çalışmalarına başladı. Yoğun duman ve alevler Gerede merkezden de görüldü.