Georgia'da Zincirleme Trafik Kazasında 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Georgia'da Zincirleme Trafik Kazasında 8 Kişi Hayatını Kaybetti
ABD'nin Georgia eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, bir tır ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi. Kazaya ilk çarpışmanın ardından 4 aracın daha karıştığı belirtildi.

ABD'nin Georgia eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Georgia eyaletinin Jackson Adli Tabibi Yardımcısı Dean Stringer, Georgia ve Atlanta arasındaki otoyolda tır ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Stringer, kazada yanarak hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti çalışmasının devam ettiğini söyledi. Yetkililer, 'zincirleme reaksiyon' olarak tanımlanan ilk çarpışmanın ardından 4 aracın daha kazaya karıştığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
