George Floyd'u öldüren Derek Chauvin hapishanede bıçaklandı

ABD'de George Floyd'u öldüren eski polis Derek Chauvin'in, tutulduğu Arizona eyaletindeki hapishanesinde bir mahkum tarafından bıçaklandığı açıklandı.

ABD medyası, Arizona eyaletindeki hapishanede bir mahkumun diğer mahkumu bıçakladığını duyurdu. İsmini açıklamayan bir yetkili ise, Minneapolis kentinde 2020'de siyahi George Floyd'u kasten öldürdüğü gerekçesiyle hüküm giyen eski polis memuru Derek Chauvin'in bıçaklandığını ifade etti. ABD Federal Cezaevleri Bürosu tarafından yapılan açıklamada ise bıçaklanma olayı doğrulanırken, olayda Chauvin'in ismine yer verilmedi. Olayın hapishane çalışanlarının müdahalesi ile kontrol altına alındığı ve yaralının hastanede tedavi edildiği aktarıldı.

2020'de Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada polis memuru Derek Chauvin'in diziyle boynuna bastırması sonucu "nefes alamıyorum" diyen siyahi ABD'li George Floyd, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin görüntüler ülke genelinde protestoların da fitilini ateşlemişti. Chauvin ise hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Floyd'un medeni haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Chauvin'e 21 yıl daha hapis cezası verilmişti. - MILWAUKEE