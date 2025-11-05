Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Katar'da İndemelerinde Bulundu

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar ziyareti kapsamında çeşitli komutanlıkları ziyaret ederek, inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar resmi ziyareti kapsamında; Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını (KTBMK), Dukhan'da konuşlu KTBMK Türk Deniz Unsur Komutanlığını ve Umm Al Houl'da konuşlu KTBMK Türk Hava Unsur Komutanlığını ziyaret ederek, inceleme ve denetlemelerde bulundu" ifadelerine yer verildi.