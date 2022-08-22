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Genç kadının konserde giydiği kıyafet ortalığı karıştırdı, devreye polisler girdi

Dünya Haberleri

Ruanda'nın Kigali kentinde Fransız sanatçı Tayc'ın sahne aldığı konsere şeffaf siyah bir elbise ile giden Liliane Mugabekazi adlı kadın, hakkında şikayette bulunulmasının ardından ahlaka aykırı hareket sergilediği gerekçesiyle tutuklandı.

Ruanda'nın Kigali kentinde Fransız sanatçı Tayc'ın sahne aldığı konserde şeffaf siyah bir elbise giyen 24 yaşındaki Liliane Mugabekazi adlı kadın, adeta ülkeyi karıştırdı.

HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNULDU

Kadının giydiği kıyafet nedeniyle polis ekiplerine şikayette bulunuldu. Kadının yerini tespit eden ekipler, kısa sürede Liliane'yi gözaltına aldı. Savcılık tarafından olayla hazırlanan iddianamede ise, "Konsere mahrem yerleri açık bir kıyafetle katıldı. Bu bizim ayıp diye nitelendirdiğimiz bir kıyafet" denildi.

Genç kadının konserde giydiği kıyafet ortalığı karıştırdı, devreye polisler girdi

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılığın verdiği kararın ardından Liliane Mugabekazi, hapishaneye gönderildi. Ayrıca savcılık, kadının 30 gün boyunca hapiste kalmasını talep etti. 12 gün boyunca cezaevinde kalan kadın, kefalet ödemesinin ardından 12 sonra serbest bırakıldı.

İşte genç kadının konserde giydiği kıyafet:

Genç kadının konserde giydiği kıyafet ortalığı karıştırdı, devreye polisler girdi

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

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Yorumlar (4)

cemil karaca :

Burda böyle birşey olsun gericiler geldi yobazlar geldi artık her türlü hakareti ederler oysa asıl yobaz kendileri ne Allah'dan korkuları var nede kuldan utanmaları çırılçıplak iç çamaşırıyla dolaşmak onların hayat tarzı çağdaşlık burdakiler için çıplaklık demek.

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Mustafa Yaşar:

Ruanda da ahlak anlayışı varmış. Buradakiler çıplaklığı (ahlaksızlığı) masümiyet olarak görüyor. Gel buraya sana sahip çıkan da çok olur. Senin gibi ahlaksız burda çokkkkk. Yeterli soyun. Yeterki Müslümanlığın tersine haraket et.

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Sinan Pala:

Aynı kanundan buradada olsa iyi olur sokaklar et reyonu olmaktan kurtulur

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