Geminin Batması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kafkametler gemisinin batması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GEMİNİN SON GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya Temryuk Limanından aldığı yükünü 12 personeliyle Aliağa'ya getirmek üzere sefere çıkan Kafkametler gemisi, kötü hava koşulları nedeniyle Karadeniz Ereğli limanı önlerine demirlemiş ancak askeri mendireğine doğru sürüklenmiş, mendireğe çarparak batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebattan 1 gemicimizin maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 11 mürettebatımızın arama ve kurtarma çalışmaları; 2 karakol uçağı, 1 helikopter, 2 devriye botu, 4 SAK Timi, 295 araç, 795 personel ile devam ediyor" dedi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında ayrıca, batan geminin güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan son görüntülerine yer verdi.