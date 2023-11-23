Gemi mürettebatından İsmail Kaptan'ın cenazesi ailesine teslim edildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan fırtına sonucu batan Türk bayraklı 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinden çıkarılan İsmail Kaptan'ın cenazesi, teşhis ve otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Kdz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da meydana gelen fırtınada batan Kafkametler gemisinin kayıp 11 mürettebatın arama ve kurtarma çalışmaları 5. gününde de devam etti. Yürütülen çalışmalarda cansız bedenine ulaşılan 72 yaşındaki İsmail Kaptan'ın cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Birlikte çalıştığı arkadaşları tarafından teşhis edilmesinin ardından İsmail Kaptan'ın İstanbul'da bulunan yakınlarına haber verildi. Kaptan'ın yeğeni Sema Terzioğlu, öğleden sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna gelerek dayısını teşhis etti. Kaptan'ın eşyaları ve cenazesi, yeğeni Terzioğlu'na teslim edildi.

Kaptan'ın cenazesi akşam saatlerinde Kdz. Ereğli Belediyesine ait cenaze aracıyla morgdan alınarak, İstanbul'a doğru yola çıkartıldı.