Gelibolu'da Maki Yangını Çıktı

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ÇANAKKALE'DE MAKİ YANGINI

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde maki yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahale başlattı

Geliboluya bağlı Kavakköy köyünde bulunan makide saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz nedeni belli olmayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlere Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 ilk müdahale aracı, 20 arazöz, 11 su ikmal aracı, 3 dozer, 3 helikopter, 2 uçak, 3 treyler ve toplamda 170 personel ile müdahale başlatıldı. Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler karadan ve havadan çalışmaları sürdürülüyor.