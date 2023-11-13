Gebze'de tarihi eser operasyonu: 144 sikke ve 1 yüzük ele geçirildi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan üst aramalarında 144 sikke ve 1 yüzük bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 144 sikke ile 1 yüzük ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede çalışması kapsamında şüpheli 2 şahısa üst araması yaptı.
Şüphelilerin üzerinde Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 144 sikke ile 1 yüzük bulundu.
Tarihi parçalara el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Dünya