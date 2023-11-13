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Gebze'de Roma ve Bizans dönemine ait 144 sikke ve yüzük ele geçirildi

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan 2 şahsın üzerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 144 sikke ve yüzük bulundu. Tarihi eserlere el konulurken, şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 144 sikke ve yüzük ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2 şüphelinin üzerinde yaptığı aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 144 sikke ve bir yüzük ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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