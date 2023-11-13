Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan 2 şahsın üzerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 144 sikke ve yüzük bulundu. Tarihi eserlere el konulurken, şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Gebze'de Roma ve Bizans dönemine ait 144 sikke ve yüzük ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 144 sikke ve yüzük ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2 şüphelinin üzerinde yaptığı aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 144 sikke ve bir yüzük ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ