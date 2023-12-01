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Gazzelilerin yıkıntılar üzerinde yaşam mücadelesi

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İsrail ve Hamas arasındaki geçici ateşkes süresince harap olmuş evlerine geri dönen Gazzeliler, yıkıntılar üzerinde bir yaşam kurmaya çalışıyor. Khuza'a kasabasında bir aile, enkazın arasında ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Gazzeliler, barınaklardaki yaşamın dayanılmaz olduğunu belirterek evlerine geri dönmeyi tercih ediyor.

ÇEKİM TARİHİ: 29 Kasım 2023

1. Khuza'a kasabasında yıkıntılar üzerinde yaşayan Gazzelilerin çeşitli görüntüleri

3. Khuza'a kasabasında yıkıntılar üzerinde yaşayan Gazzelilerin çeşitli görüntüleri

İsrail ve Hamas arasındaki geçici ateşkes süresince harap olmuş evlerine geri dönen Gazzeliler, yıkıntılar üzerinde bir yaşam kurmaya çalışıyor.

Khuza'a kasabasında bir aile, ısınmak için enkazın arasında ateş yakıyor. Barınaklardaki yaşamın bundan bile dayanılmaz olduğunu söyleyen aile, evlerine geri dönme kararı almış.

"Şu anda, ateşkesin başlamasından 20 gün kadar önce İsrail tarafından yıkılan evimdeyim.

Ateşkes başladığında evlerimize dönebildiğimiz için mutlu olduk. Harabeye dönen evimde yaşamak barınaklarda yaşamaktan çok daha iyi çünkü barınaklar yaşanacak gibi değil.

Barınaklar aşırı kalabalık ve çok kötü durumdaydı. Su, elektrik ve hijyen gibi temel hizmetlerden yoksundu.

Oradayken uyuz ve bulaşıcı hastalıkların yayıldığını duyduk. Uyuz tedavisinin temeli olan bakım veya hijyen olmayınca bu hastalık herkesin, özellikle de çocukların başına gelebilecek bir talihsizlik.

Evime dönmeyi tercih ediyorum çünkü benim ve çocuklarımın sığınabileceği ter yer burası. Eskiden mutfak olarak kullandığımız bu yeri hazırladım çünkü şu anda yaşamak için en uygun alan burası."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Dünya

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