İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanlara güneye geçme çağrısının ardından yüzlerce Gazzeli, güneye doğru göç etmeye başladı. Gazze halkının bir kısmı araçlarıyla, bir kısmı ise yürüyerek şeridin güney kısmına doğru hareket etti. BM'nin verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu 1 milyon 100 bin Filistinlinin güneye geçmesini istiyor. Hamas ise Gazze sakinlerine evlerini terk etmemeleri çağrısında bulundu. Mısır ise Gazze sınırındaki güvenliği artırma kararı aldı.

- Gazzeliler güneye göç etmeye başladı

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanlara güneye geçme çağrısının ardından yüzlerce Gazzeli, güneye doğru göç etmeye başladı.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde (Gazze şehrinde) yaşayan Filistinlilere güneye geçme çağrısında bulunmuştu. İsrail'in bu açıklamasının ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanlar güneye doğru göç etmeye başladı. Eşyalarını da yanına alan Gazzeliler sokaklara döküldü. Araçlarını alan Gazzeliler, yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı. Araçlarıyla evlerini terk eden Gazze halkı, zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. Gazze halkının bir kısmının ise yürüyerek şeridin güney kısmına doğru hareket etmesi dikkat çekti. Kentten ayrılanların yanı sıra gidecek yeri olmayanlar ise bombardımana rağmen Gazze şehrinde kaldı.

BM: "İsrail ordusu 1 milyon 100 bin Filistinlinin güneye geçmesini istiyor"

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, Gazze'deki BM yetkililerinin saat 23.00'te İsrail ordusu tarafından "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tüm nüfusun önümüzdeki 24 saat içinde Gazze Şeridi'nin güneyine taşınması gerektiği" konusunda bilgilendirildiğini duyurdu. Dujarric, "Bu yaklaşık 1,1 milyon kişiye tekabül ediyor" ifadesini kullandı. Dujarric, BM'nin "böyle bir hareketin yıkıcı sonuçlar doğurmadan gerçekleşmesinin imkansız olduğunu" söyledi.

İsrail'in Gazze sınırına asker ve tank sevk ederek kara harekatına hazırlandığı belirtiliyor.

Hamas: "Evlerinizi terk etmeyin"

İsrail'in Gazze şehrinin tahliye edilmesi çağrısının ardından Hamas ise Gazze sakinlerine evlerini terk etmemeleri yönünde çağrıda bulundu.

Mısır, Gazze sınırında güvenliği artırdı

Mısır ise İsrail'in açıklamasının ardından Gazze sınırındaki güvenliği artırma kararı aldı. Mısır güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Mısır'ın Gazze sınırında yaşanabilecek güvelik ihlallerini önlemek için "benzeri görülmemiş önlemler" aldığı ifade edilerek, İsrail'in bölgeyi işgal etmesinin "ciddi bir hata" olacağı belirtildi.

Sina Yarımadası'na göç endişesi

Mısır hükümeti, 2 gün önce Gazze Şeridi'nden Sina Yarımadası'na kitlesel bir göçü önlemek için harekete geçtiklerini açıklamıştı. Mısırlı yetkililer, İsrail'e Filistinlilerin güneye kaçmasını önlemek için yerleşim bölgelerinden güvenli geçişlerini sağlamaları çağrısında bulunmuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi Salı günü yaptığı açıklamada, Gazze'deki gerilimin "son derece tehlikeli" olduğunu belirterek, Mısır'ın soruna bölgesel ve uluslararası ortaklarla müzakere yoluyla çözüm bulmaya çalıştığını söylemişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 583'ü çocuk bin 799, yaralananların sayısı ise 7 bin 388'e yükseldi.