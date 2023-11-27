Gazze'ye yardım tırları geçti

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların ardından Gazze'ye yardım malzemeleri taşıyan tırlar geçti. Ancak Gazzeliler hala tedarik sıkıntısı yaşıyor.

ÇEKİM TARİHİ: 25 Kasım 2023

1. Refah sınır kapısından geçen tırların çeşitli görüntüleri

2. Yardım almak için uzun kuyruklarda bekleyen Gazzelilerin çeşitli görüntüleri

İsrail ve Hamas, Gazze'de altı haftadan fazla süren şiddetli çatışmaların ardından Katar, Mısır ve ABD'nin arabulucuğuyla Cuma gününden itibaren dört günlük ateşkes ilan etti.

Ateşkes anlaşması Hamas'ın, İsrail hapishanelerindeki bazı Filistinli mahkumlar karşılığında elindeki rehinelerin bir kısmını serbest bırakmasını, İsrail'in de savaşın yıktığı bölgeye yiyecek, yakıt ve mutfak gazı taşıyan daha fazla sayıda tırın girmesine izin vermesini öngörüyor.

Birleşmiş Milletler'in bildirdiğine göre Cuma gününden bu yana yiyecek, tıbbi malzeme, su, yakıt ve mutfak gazı gibi yardım malzemeleri taşıyan 500'den fazla tır Refah sınır kapısı üzerinden Gazze'ye girdi.

Gıda ve yakıt gibi ihtiyaç malzemelerini alabilmek için uzun kuyruklarda bekleyen Gazzeliler halen ciddi bir tedarik sıkıntısı olduğuna dikkat çekiyor.

"Ateşkesten sonra bombalama gibi bir durum olursa hastaneye arabayla gidebilelim diye buraya benzin almaya geldim. Benzin olmazsa at ya da eşek arabalarını kullanmamız gerekir. O yüzden bu, tek seçeneğimiz. Normalde arabayla 15 dakika süren yol, at arabasıyla bir saat sürüyor."

"Benzin almak için iki gündür ayakta bekliyoruz. Çok uzun süredir bekliyoruz. Gördüğünüz gibi henüz bir şey alamadık. Mazot ve benzin getirmelerini umuyoruz. Hayatın devam etmesini istiyoruz. Yaşamak istiyoruz. Gazze'de hayat yok.Sefalet içindeyiz, her şeyden mahrumuz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)