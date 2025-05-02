Gazze'ye Yardım Götüren Geminin Saldırısını Protesto Ettiler

Gazze'ye insani yardım ulaştırma üzere yola çıkan 'Vicdan Gemisi' Malta yakınlarındaki uluslararası sularda insansız hava araçlarının saldırısına uğradı. Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun açıkladığı saldırıda geminin batma tehlikesi olduğu bildirildi. Gemide bulunan Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, uluslararası yardım çağrısında bulunurken dernek üyeleri saat 20.30 sıralarında İsrail Başkolosluğu önünde toplanarak saldırıyı protesto etti. Sloganlar atarak İsrail'i protesto eden kalabalık, okunan basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya