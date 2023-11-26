Gazze'ye yapılan yardımlar artıyor
Gazze'deki ateşkesin ilk günü olan Cuma günü, Refah sınır kapısına 200 tır yardım malzemesi sevk edildi. Bu, çatışmanın başından bu yana bölgeye yapılan en büyük hacimli yardım oldu. Ayrıca, 3 tır mazot ve 4 tır yemeklik gaz da Gazze'ye ulaştı.
GAZZE, 26 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gaz tüplerini doldurmak için sırada bekleyen insanlar, 25 Kasım 2023.
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne göre, Gazze'deki ateşkesin ilk günü olan Cuma günü Refah sınır kapısına 200 tır sevk edildi. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın Gazze'deki kabul noktasına 137 tır yardım malzemesi indirilirken bu, çatışmanın patlak vermesinden bu yana bölgeye yapılan en büyük hacimli yardım oldu.
Öte yandan 129.000 litre mazot taşıyan 3 tır ile yemeklik gaz taşıyan 4 tır da sınır noktasından geçerek Gazze'ye ulaştı. (Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua)