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Gazze'ye yapılan yardımlar artıyor

Gazze'deki ateşkesin ilk günü olan Cuma günü, Refah sınır kapısına 200 tır yardım malzemesi sevk edildi. Bu, çatışmanın başından bu yana bölgeye yapılan en büyük hacimli yardım oldu. Ayrıca, 3 tır mazot ve 4 tır yemeklik gaz da Gazze'ye ulaştı.