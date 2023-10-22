Gazze'ye insani yardım tırları giriş yaptı

İnsani yardım yüklü 20 tır, iki haftalık ablukanın ardından Refah sınır kapısından Gazze'ye giriş yaptı. Tırlar, Mısır'ın Sivil Kalkınma Çalışmaları Ulusal İttifakı kurumları ve Mısır Kızılayı tarafından gönderilen tıbbi yardımlarla yüklüydü.

REFAH, 22 Ekim (Xinhua) -- İnsani yardım yüklü 20 tır, iki haftalık ablukanın ardından Refah sınır kapısından Gazze'ye giriş yaptı. Refah sınır kapısı, abluka altındaki sahil bölgesi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı.

Life Makers Vakfı Halkla İlişkiler Sorumlusu Aya Ahmed Xinhua'ya yaptığı açıklamada, tırların Mısır'ın Sivil Kalkınma Çalışmaları Ulusal İttifakı kurumları ve Mısır Kızılayı tarafından gönderilen tıbbi yardımlarla yüklü olduğunu söyledi.