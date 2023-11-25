Gazze'ye İnsani Yardım Malzemeleri Ulaştırıldı

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin ardından, Gazze'ye gıda, su, tıbbi malzeme ve diğer temel insani yardım malzemeleri ulaştırıldı. Evlerine dönen yerlerinden edilmiş insanların görüntüleri ve insani yardım taşıyan kamyonların görüntüleri paylaşıldı.

ÇEKİM ZAMANI: 24 Kasım 2023

1. Gazze Şeridi'nde evlerine dönen, yerlerinden edilmiş insanların çeşitli görüntüleri

2. Refah sınır kapısından Gazze'ye giren insani yardım taşıyan kamyonların çeşitli görüntüleri

Hamas ve İsrail arasındaki ilk geçici insani ateşkesin Cuma günü Gazze Şeridi'nde yürürlüğe girmesinin ardından, Gazze'deki yüz binlerce insana gıda, su, tıbbi malzeme ve diğer temel insani yardım malzemeleri ulaştırıldı.

Refah sınır kapısının Gazze tarafındaki sözcüye göre, dördü yemeklik gaz ve üçü yakıt olmak üzere insani yardım taşıyan 150 kamyon Gazze'ye giriş yaptı.

Ayrıca Filistinli ambulanslar da yaralı ve hastaların tedavisi için Refah sınır kapısından Mısır tarafına geçti. Mısır'da mahsur kalan Filistinliler de Gazze'ye dönmeye başladı.

Filistinli yetkililer, yerlerinden edilenlerin kuzey şeridindeki evlerine dönmeleri için çağrı yaparken, İsrail tarafı ateşkes süresince kuzeye doğru hareket etmelerini yasaklayacağı uyarısında bulundu.

"Göç ettirilmeden önce Gazze'nin iç kısımlarında yaşıyordum. Evime geri dönmek ve kontrol etmek istedim.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine güvenli bir koridor açılmalı. Topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. İsrail'in karşı çıkmasına rağmen evlerimize gireceğiz. Ateşkese saygı gösterilmesi için arabulucuların devreye girmesini umuyoruz."

"Evimi, ailemi ve çocuklarımı kontrol etmek için geri dönüyorum. Çocuklarımla birlikte burada yerimden edildim ve evime dönmek istiyorum. İnsanların geri dönmeye çalıştığını fakat silah sesleri ve İsrail tanklarının mevzilenmesiyle karşılaştıklarını görüyorum."

Filistinli sağlık ve güvenlik kaynakları, İsrail ordusundan izin almadan evlerine dönmeye çalışan en az iki Filistinlinin öldürüldüğünü, diğerlerinin de yaralandığını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)