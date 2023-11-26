Gazze'ye büyük insani yardım konvoyu gönderildi

Hamas ve İsrail arasındaki geçici ateşkesin yürürlüğe girmesiyle, Gazze Şeridi'ne daha fazla yardım malzemesi ulaştırıldı. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Mısır ve Gazze arasındaki Refah sınır kapısına 200 tır gönderildiğini ve bu tırların 137'sinin BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na ulaştığını açıkladı.

GAZZE, 26 Kasım (Xinhua) -- Hamas ve İsrail arasındaki geçici ateşkesin Cuma günü yürürlüğe girmesiyle, savaştan harap olan Gazze Şeridi'ne daha fazla yardım malzemesi ulaştırıldı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Cuma günü yaptığı açıklamada, Mısır ve Gazze arasındaki Refah sınır kapısına 200 tır gönderildiğini ve bu tırların 137'sinin BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na ulaştığını, bunun da çatışmaların başlamasından bu yana Gazze'ye gönderilen en büyük insani yardım konvoyu olduğunu belirtti.