Gazze Şeridi'ni terk etmek isteyen yabancılar Refah Sınır Kapısı'na akın etti

Gazze Şeridi'ni terk etmek isteyen yüzlerce yabancı ülke vatandaşı, Cumartesi günü Mısır'la Gazze Şeridi arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı'na akın etti.

Gazze'nin Refah kentinde Gazze Şeridi'ni terk etmek için Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını bekleyen yabancı uyruklu kişiler, 14 Ekim 2023. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

GAZZE, 15 Ekim (Xinhua) -- Gazze Şeridi terk etmek isteyen yüzlerce yabancı ülke vatandaşı, Cumartesi günü Mısır'la Gazze Şeridi arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı'na akın etti.

Gazze'nin Refah kentinde yabancı uyruklu kişiler Gazze Şeridi'ni terk etmek için Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını bekliyor, 14 Ekim 2023. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

Sınır kapısında Xinhua'ya konuşan bir kişi, "Bazıları ABD vatandaşı olan yüzlerce yabancı, sınır kapısının önünde saatlerce bekledi ama Mısır'ın Gazze'ye yardım getirilmesi konusunda bir anlaşma olmadıkça sınırdan geçmelerine izin vermemesi yüzünden vazgeçtiler" dedi.

İsminin Ebu Kerim olduğunu söyleyen ABD vatandaşı Filistinli bir akademisyen, Xinhua'ya verdiği demeçte, sınır kapısında günlerdir beklediğini ve umudunun giderek azaldığını söyledi. Birkaç bavuluyla eşi ve üç çocuklarının yayında duran Ebu Kerim, yolculuklarının ve bu bölgeden çıkıp çıkamayacaklarının belirsiz olması yüzünden derin kaygı duyduğunu belirtti.

Gazze'nin Refah kentinde yabancı uyruklu kişiler Gazze Şeridi'ni terk etmek için Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını bekliyor, 14 Ekim 2023. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre Filistin tarafında can kaybı 2.215'e, yaralı sayısı ise 8.714'e çıktı.

İsrail medyasının resmi kaynaklara dayandırdığı haberlerine göre İsrail'de 7 Ekim'den bu yana can kaybı 1.300'e ulaşırken yaklaşık 3.400 kişi ise yaralandı.