Gazze Şeridi'ne Yardım Malzemesi Girişi İçin Refah Sınır Kapısında Kuyruk Oluştu

REFAH SINIR KAPISI, 1 Kasım (Xinhua) -- Refah sınır kapısının Mısır tarafı yakınında Gazze'ye girebilmek için kuyruk oluşturan yardım malzemesi yüklü tırlar, 31 Ekim 2023.

Yardım malzemesi taşıyan yüzlerce tır, savaşın harap ettiği Gazze Şeridi'ne girebilmek için günlerdir Refah sınır kapısının Mısır tarafında bekliyor. 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne, İsrail ablukası nedeniyle yaklaşık üç haftadır yakıt, gıda, su ve tıbbi malzeme tedarik edilemiyor. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)