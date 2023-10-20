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Gazze Şeridi'ne kara harekatı erteleniyor

İsrail'e uluslararası baskı sonucunda Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatının ertelendiği bildirildi. Filistinli grupların elindeki esirlerin serbest bırakılması için yapılan müzakereler sonlanana kadar harekatın ertelenmesi yönünde baskı yapılıyor.