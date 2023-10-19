Gazze Şeridi'ne İnsani Yardım İçin Refah Sınır Kapısı Açılacak

Mısır basınında yer alan haberlere göre, Gazze Şeridi'ne insani yardımın ulaştırılması için yarın sabah Refah Sınır Kapısı'nın açılacağı belirtiliyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile anlaşmaya varılarak, yaklaşık 20 kamyonun geçişine izin verileceği duyurulmuştu.

Mısır basınında yer alan haberlerde, Gazze Şeridi'ne insanı yardımın ulaştırılması için yarın sabah Refah Sınır Kapısı'nın açılacağı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın yarın açılması bekleniyor. Mısır basının Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberlerde, Gazze Şeridi'ne insanı yardımın ulaştırılması için yarın sabah Refah Sınır Kapısı'nın açılacağı belirtildi. Sınırın saat kaçta açılacağı ise aktarılmadı.

ABD Başkanı Joe Biden, dün İsrail'den ABD'ye döndüğü sırada uçakta yaptığı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 kamyonun geçişine izin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. - KAHİRE