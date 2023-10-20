Gazze Şeridi'ne 20 kamyon insani yardım için Refah Sınır Kapısı açılıyor

Gazze Şeridi'ne 20 kamyon insanı yardımın ulaştırılması için bugün Refah Sınır Kapısı'nın açılması bekleniyor.

Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın bugün açılması bekleniyor. Gazze Şeridi'ne insanı 20 kamyon insani yardımın ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı'nın açılacağı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çatışmalar karşısında dehşete düştüklerini dile getirirken, "Gerekli malzemeleri ulaştırmak için erişim istemeye devam ediyoruz. Refah kapısının bugün açılmasını umuyoruz. Daha fazla gecikme daha fazla acıya ve daha fazla ölüme yol açacaktır" dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 kamyonun geçişine izin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. - GAZZE