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Gazze Şeridi'nden tahliye edilen 44 Türk vatandaşı Kahire Havalimanı'nda

İsrail saldırılarının ardından Gazze Şeridi'nden tahliye edilen 44 Türk vatandaşı, bugün Türkiye'ye ulaşmak üzere Kahire'deki havalimanına vardı. Tahliye süreci devam ediyor.