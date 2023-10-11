Gazze Şeridi'nden İsrail'e sızan Filistinli direnişçilerle çatışma: 3 ölü

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e sızan Filistinli direnişçiler ile İsrail güçleri arasında çıkan çatışmada 3 Filistinli öldürüldü.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e sızan Filistinli direnişçiler ile İsrail güçleri arasında çatışma çıktığı ve 3 Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, abluka altındaki Gazze yakınlarındaki İsrail yerleşimi Zikim'e sızan Filistinli silahlı kişilerle İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

Times of Israel ve Kanal 12'nin aktardığına göre, çatışmalarda 3 Filistinli direnişçi öldürüldü.

Öte yandan İsrailli yerel yetkililerin, Gazze'ye sıfır noktadaki Zikim ve Karmia'da henüz tahliye edilmemiş olan İsraillilerden sığınaklarda kalmalarını istediği aktarıldı.

İsrail- Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Ayrıca İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde çıkan olaylarda 2 Filistinliyi öldürmüştü.