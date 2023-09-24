Gazze Şeridi'nden gönderilen balonlar yangınlara yol açtı

Gazze Şeridi'nden İsrail'e gönderilen 'yanan balonların' bazı Yahudi yerleşim birimlerinde yangına neden olduğu bildirildi. İsrail itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına gönderilen "yanan balonların" Gazze sınırı yakınındaki bazı Yahudi yerleşim birimlerinde yangına yol açtığı belirtildi.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Gazze Şeridi'nden gönderilen "yanan balonların" ardından "Bari" ve "Kissufim" Yahudi yerleşim birimlerinde çıkan yangınlara İsrail itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yedioth Ahronoth gazetesi de Gazze sınırına yakın bir bölgede üçüncü bir yangının daha çıktığını duyurdu.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze sınırı çevresine bir ziyaret gerçekleştirerek Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Askeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva ile değerlendirmelerde bulundu.

Tel Aviv yönetimini Gazze'ye yönelik ablukayı hafifletmeye zorlamak için daha önce de Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına "yanan balonlar" gönderilmiş, İsrail ise Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenlemişti.

Gazze'deki Filistinlilerin ilk kez 2018 yılında kullanmaya başladığı söz konusu yöntemle, İsrail'in 2007'den beri kara, hava ve denizden uyguladığı ve gittikçe ağırlaştırdığı ablukayı hafifletmeyi hedefledikleri belirtiliyor.