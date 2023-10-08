Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 350'ye yükseldi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 350'ye çıktı. Yaralı sayısı ise 1864 olarak açıklandı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 350'ye yükseldiği bildirildi.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısında ölü sayısı 350'ye çıktı.

Yaralananların sayısının ise 19'u kritik, 326'sı ağır olmak üzere 1864 olduğu kaydedildi.

İsrail basınında daha önce saldırılarda 300 İsraillinin öldüğü belirtilmişti.