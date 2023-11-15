Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 48'e yükseldi
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısının 48'e yükseldiğini açıkladı. Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerin daha öldüğü ve 4 askerin ağır yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısının 48'e yükseldiğini açıkladı.
Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerin daha öldüğü belirtildi.
Çatışmalarda 4 İsrail askerinin de ağır yaralandığı ifade edildi.
Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 48'e yükseldi.
Kaynak: AA / Dünya