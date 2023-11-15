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Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 48'e yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısının 48'e yükseldiğini açıkladı. Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerin daha öldüğü ve 4 askerin ağır yaralandığı belirtildi.