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Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 48'e yükseldi

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısının 48'e yükseldiğini açıkladı. Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerin daha öldüğü ve 4 askerin ağır yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısının 48'e yükseldiğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerin daha öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 4 İsrail askerinin de ağır yaralandığı ifade edildi.

Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 48'e yükseldi.

Kaynak: AA / Dünya

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