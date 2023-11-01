Haberler

Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 İsrail askeri daha hayatını kaybetti

 - Güncelleme:

Dünya Haberleri

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralanan 2 askerinin daha öldüğünü ve kara operasyonlarında şu ana kadar toplam 15 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralanan 2 askerinin daha öldüğünü ve kara operasyonlarında şu ana kadar toplam 15 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralanan 2 askerinin daha öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusunun açıkladığı rakamlara göre, Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonlarında çıkan çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 15'e yükseldi.

Kaynak: AA / Dünya

İsrail Gazze Dünya Haberler

title