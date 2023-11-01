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Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 İsrail askeri daha hayatını kaybetti

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralanan 2 askerinin daha öldüğünü ve kara operasyonlarında şu ana kadar toplam 15 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.