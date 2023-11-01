Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 İsrail askeri daha hayatını kaybetti
- Güncelleme:
Dünya Haberleri
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralanan 2 askerinin daha öldüğünü ve kara operasyonlarında şu ana kadar toplam 15 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralanan 2 askerinin daha öldüğünü ve kara operasyonlarında şu ana kadar toplam 15 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralanan 2 askerinin daha öldüğünü açıkladı.
İsrail ordusunun açıkladığı rakamlara göre, Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonlarında çıkan çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 15'e yükseldi.
Kaynak: AA / Dünya