Gazze Şeridi'nde Yaşanan Saldırılar ve Olumsuz Hava Şartları

İsrail'in 39 gündür devam eden saldırılarıyla birlikte Gazze Şeridi'nde etkili olan olumsuz hava şartları, Filistinlilerin yaşamını daha da zorlaştırdı. Sert rüzgar ve yağış, çadırlarda yaşayan insanların evlerini yıktı ve su baskınlarına neden oldu. Filistinliler, yardım bekliyor.

İsrail'in 39 gündür yoğun şekilde bombaladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde etkili olan olumsuz hava şartları hayatı daha da zorlaştırdı.

Bölgede etkili olan sert rüzgar ve yağış, saldırılarda evleri yıkılan Filistinlilerin yaşama tutunmaya çalıştığı çadırları yıktı; bazılarında su baskınlarına yol açtı.

Sığındıkları okulun avlusunda kurdukları çadırlara giren suları kovalar ve süpürgelerle boşaltmaya çalışan Filistinliler, uzanacak yardım eli bekliyor.

Filistin devlet televizyonu, Gazze Şeridi'nin güneyinde çadırda yaşayan Filistinli bir ailenin görüntülerini yayınladı.

"Çadırdaki her şey ıslandı"

İçinde bulundukları zor durumu ifade etmeye çalışan Filistinli kadın, "Çadırdaki her şey ıslandı. Çocukların elbiseleri de. Kuzey tarafındaki evlerimizden üzerimizdeki kıyafetlerle çıktık. Değiştirip giyebileceğimiz başka kıyafetimiz de yok." dedi.

Çocukların ıslak kıyafetler nedeniyle hasta olmasından korktuğunu dile getiren Filistinli kadın, üzerlerine aldıkları örtülerin de sırılsıklam olduğunu söyledi.

"İçinde azıcık insaniyet olan gelsin halimizi görsün"

Yağmurun neden olduğu suyu çadırdan boşaltmaya çalışan Filistinli Abdullah da "Her şeyimiz ıslandı; halimizi görüyorsunuz. Yardım kuruluşları nerede? İçinde azıcık insaniyet olan gelsin halimizi görsün." dedi.

Gazze Şeridi'nde yağmurun ve rüzgarın etkisi azalmaya başlasa da hava hala bulutlu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 196 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.