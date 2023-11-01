Gazze Şeridi'nde Yakıt Sıkıntısı Devam Ediyor

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde günlük temel ihtiyaçlara ulaşamayan halkın yakıt sıkıntısı sorunu devam ediyor. Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırı sonrası İsrail bölgeye su, elektrik, yakıt gibi ihtiyaç maddelerini kesintiye uğratan bir abluka uyguluyor.

GAZZE, 1 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde günlük temel ihtiyaçlara ulaşamayan halkın yakıt sıkıntısı sorunu da devam ediyor.

Hamas 7 Ekim'de İsrail'e beklenmedik bir saldırı başlatarak binlerce roket fırlatmış ve İsrail topraklarına sızmıştı. İsrail ise buna yoğun hava saldırılarının yanı sıra bölgede su, elektrik, yakıt ve diğer ihtiyaç maddeleri kesintilerini de içeren bir abluka ile karşılık veriyor.