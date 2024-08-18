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Gazze Şeridi'nde tahliye emri verilmeyen alanlar 'insani yardım bölgesi'

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Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), İsrail tarafından tahliye emri verilmeyen alanların Gazze Şeridi'nin yüzde 11'ini oluşturduğunu belirtti. UNRWA, bu alanların da 'sözde insani yardım bölgesi' olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), İsrail tarafından tahliye emri verilmeyen alanın Gazze Şeridi'nin yüzde 11'ini oluşturduğunu belirtti. UNRWA, bu alanların da 'sözde insani yardım bölgesi' olduğunu açıkladı.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, "İsrailli yetkililer yeni tahliye emirleri yayınlarken binlerce aile Gazze'de yerinden edilmeye devam ediyor. Sözde 'insani bölge' Gazze Şeridi'nin sadece yüzde 11'ine kadar daraldı ve yerinden edilenler arasında kaos ve korkuya neden oldu. Gidecek güvenli bir yerleri yok" denildi.

UNRWA Kıdemli İletişim Sorumlusu Louise Wateridge, yaptığı açıklamada, "Bir kez daha yeni tahliye emirleri. Etkilenen binlerce ailenin çoğu, Han Yunus'taki diğer tahliye emirlerinin ardından bölgeye yeni geldi. Paramparça pencerelerden, paramparça evlerden ve paramparça hayatlardan başka bir şey görünmüyor. İnsanlar bu sonsuz kabusun içinde sıkışıp kaldı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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